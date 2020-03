What’s open in Grand County

Granby Garage advertises its take-out options while dinning in is banned in the state due to the coronavirus outbreak.

Schools announced the suspension of classes through mid-April, events canceled en masse, and businesses closed left and right just in the last week.

Despite what feels like the shut-down of society, many restaurants are still offering take-out and delivery options to keep people fed. Sky-Hi News compiled a list of spots in Grand County that remain open.

Please call the restaurant or business before going to ensure it’s open. The list is subject to change.

Winter Park and Fraser

• Safeway, 970-726-9484, local.safeway.com/safeway/co/fraser/40-county-rd-804.html, 40 CR 804, Fraser

• Wake N Bacon, 970-363-7520, 78415 US Highway 40, Winter Park

• Deno’s Mountain Bistro, 970-726-5332, http://www.denoswp.com, 78911 US Highway 40, Winter Park

• Goody’s Mountain Creperie, 970-726-2030, http://www.goodysmountaincreperie.com, 100 Parry Peak Way, Winter Park

• 85-Fifty, 970-531-5370, 85fifty.com, 218 Eisenhower, Fraser

• Camber Brewing, 970-575-7000, camberbrewing.com, 365 Zerex St., Fraser

• Julio’s Mexican Grill, 970-363-7083, http://www.juliosmexicantina.com, 553 Zerex St., Fraser

• Elevation Pizza, 970-726-0066, elevationpizzaco.com/index.php, 551 Zerex St., Fraser

• Fireside Market, 970-363-7750, http://www.firesidemkt.com, 78337 US Highway 40, Winter Park

• Randi’s Irish Pub, 970-726-1172, randiswinterpark.com, 78521 US Highway 40, Winter Park

• Pepe Osaka’s Fish Tacos, 970-726-7159, pepeosakasfishtaco.com, 78707 US Highway 40, Winter Park

• Rudi’s Deli, 970-726-8955, http://www.rudisdeli.com, 78699 Main St, Winter Park

• Rollin’ Street Bakery, 970-394-6330, 78737 US Highway 40, Winter Park

• Azteca, 970-726-4154, http://www.restaurantazteca.com, 5 Grand County Road, Fraser

• Carver’s Bakery Cafe (donation only), 970-726-8202, http://www.facebook.com/carverswp/, 78336 US Highway 40, Winter Park

• Charlie’s Frozen Treat Shop, 970-531-4656, http://www.charliesfrozentreatshop.com/, 78966 US Highway 40, Winter Park

• Durbar Nepalese and Indian Bistro, 970-363-7081, durbarbistro.com, 47 Cooper Creek Way, Winter Park

• Fontenot’s Fresh Seafood and Grill, 970-726-4021, http://www.fontenotswp.com, 78336 US Highway 40, Winter Park

• Fraser River Beer Company, 720-352-1874, http://www.fraserriverbeerco.com, 218 Eisenhower Drive, Fraser

• Fraser Valley Distilling, 970-363-7792, fraservalleydistilling.com, 410 Zerex St, Fraser

• Hernando’s Pizza and Pasta Pub, 970-726-5409, hernandospizzapub.com, 78199 US Highway 40, Winter Park

• Hideaway Park Brewery, 970-363-7312, http://www.hideawayparkbrewery.com, 78927 US Highway 40, Winter Park

• Idlewild Spirits Distillery, 970-281-5773, http://www.idlewildspirits.com, 78737 US Highway 40, Winter Park

• New Hong Kong, 970-726-9888, coopercreeksquare.com/restaurants/new-hong-kong, Cooper Creek Way, Winter Park

• One Love Bar and Grill, squareup.com/store/onelove, 406 Zerex St, Fraser

• Pizza Pedal’r, 970-726-5944, http://www.pizzapedalr.com, 125 Parry Peak Way, Winter Park

• Rocky Mountain Roastery, 970-531-6109, rockymountainroasterycafe.com, 543 Zerex St, Fraser

• Sharky’s Eatery, 970-726-8646, http://www.sharkyseatery.com, 221 Doc Susie Ave, Fraser

• Solstice Winter Bistro, 970-363-7023, solsticebistro.com, 45 County Road 804, Fraser

• Strip & Tail, 970-363-7047, http://www.stripandtail.biz, 78259 US Highway 40, Winter Park

• Sushi Nama, 970-363-7062, http://www.sushinama.net, 47 Cooper Creek Way, Winter Park

• Back Bowl Soup Co., 720-937-7750, thebackbowlsoupco.com, 300 Eisenhower Drive, Fraser

• The Ditch on 40, 970-363-7113, http://www.theditchon40.com, 78941 US Highway 40, Winter Park

• The Peak, 970-726-7951, http://www.thepeakwp.com, 78491 US Highway 40, Winter Park

• The Perk, 970-363-7971, http://www.theperkwinterpark.com, 78321 US Highway 40, Winter Park

• Mountain Grind Coffee and Bistro, 970-726-0999, http://www.mountaingrindwinterpark.com, 47 Cooper Creek Way, Winter Park

• Wild Horse Catering Company, 970-726-1368, wildhorsecatering.com, 40 County Road 804, Fraser

• Winter Park Pub, 970-418-8102, http://www.facebook.com/winterparkpub, 78260 US Highway 40, Winter Park

• Zephyr Zza, 970-726-9999, http://www.zephyrzzamenu.com, 78737 US Highway 40, Winter Park

Tabernash

• Simple Coffee, http://www.simplecoffeetabernash.com, 190 County Road 822, Tabernash

• Tabernash Tavern, 970-726-4430, tabernashtavern.com, 72287 US Highway 40, Tabernash

Grand Lake

• O-a Bistro, 970-531-0841, O-a-bistro.square.site, 200 W Portal Road, Grand Lake

• Sagebrush BBQ & Grill, 970-627-1404, http://www.sagebrushbbq.com, 1101 Grand Ave, Grand Lake

• Roadhouse Bar and Grill, 970-627-9300, http://www.facebook.com/roadhousegl/, 10188 US Highway 34, Grand Lake

• White Buffalo Pizza, 970-627-0123, whitebuffalopizza.com, 913 Grand Ave, Grand Lake

• Grand Pizza, 970-627-8390, grand-pizza.com, 1131 Grand Ave, Grand Lake

• Stillwater Grill, 970-627-4929, stillwatergrill.net, 9921 US Highway 34, Grand Lake

• Jumpstart Coffee, 720-840-7805, 1141 Grand Ave, Grand Lake

• Bighorn Bagels, 970-798-8007, http://www.facebook.com/bighornbagels/, 1141 Grand Ave, Grand Lake

• El Pacifico, 970-627-9322, elpacificomex.com, 920 Grand Ave, Grand Lake

• Mountain Market, 970-627-3470, http://www.facebook.com/WeHaveIt80447, 400 Grand Avenue, Grand Lake

Granby

• City Market, 970-887-7140, http://www.citymarket.com/storehours?store=62000446, 1001 Thompson Road, Granby

• Java Lava, 970-887-9810, javalava.net, 200 W. Agate Ave, Granby

• Lion Head Coffee, 970-614-5466, lionheadcoffee.com, 100 E Agate Ave, Granby

• Brickhouse 40, 970-887-3505, brickhouse40.net, 320 E Agate Ave, Granby

• Granby Garage, 970-557-3351, granbygarageroadhouse.com, 491 E Agate Ave, Granby

• Rocky Mountain Roastery, 970-531-5598, rockymountainroasterycafe.com, 516 E Agate Ave, Granby

• Altitude Pizza, 970-557-3155, altitudepizza.com, 62543 US Hwy 40, Granby

• Debbie’s Drive In, debbiesdriveindiner.com, 663 W Agate Ave, Granby

• Pearl Dragon, 970-887-1777, http://www.facebook.com/Pearl-Dragon-Restaurant-299401519502/, 52 N Fourth St, Granby

• Showboat’s Drive By Pie, 970-887-1111, showboatsdrivebypie.com, 54 First St, Granby

• Mid Town Cafe, 970-557-3123, granbycafe.com, 420 E Agate Ave, Granby

Hot Sulphur Springs

• Hot Sulphur Springs Resort and Spa, 970-725-3306, 5609 Spring Rd, Hot Sulphur Springs

• Rocky Mountain Outfiters’ & Bait Shop Grill, 970-725-3927, http://www.rkymtnoutfitters.com, 606 Byers Ave., Hot Sulphur Springs

• Yaki’s Place, 970-531-5859, yakis-place.business.site, 512 Byers Ave, Hot Sulphur Springs

Kremmling

• 9 & 40 Diner, 970-724-1158, http://www.facebook.com/9and40diner, 104 6th Street, Kremmling

• Grand Old West, 970-724-9601, http://www.facebook.com/GrandOldWest, 106 Park Ave, Kremmling

• Los Amigos, 970-724-9243, losamigosmexicanrestaurant.business.site, 109 6th Street, Kremmling

• Moose Cafe, 970-724-9987, http://www.facebook.com/MooseCafe, 115 W Park Ave, Kremmling

• Mount Dragon, 970-724-1226, http://www.mtdragonchinesesushi.com, 413 W Park Ave, Kremmling

• The Dean West, 970-724-9219, http://www.facebook.com/The-Dean-West-348870122439751/, 207 Central St, Kremmling

• Big Shooter Coffee, 970-724-3735, big-shooter.hub.biz, 311 E Park Ave, Kremmling

Parshall

• Parshall Inn, 970-725-3476, http://www.parshallinn.com, 146 First Avenue, Parshall

If your business is not on this list and you would like it to be, please email Sky-Hi News at news@skyhinews.com.